Bosco Saraiva toma posse como novo superintendente da Suframa

Com a publicação da portaria de nomeação, nesta terça-feira (25), no Diário Oficial da União (DOU), o ex-deputado federal João Bosco Gomes Saraiva assinou ainda na manhã de hoje, na sede da Suframa, o documento de posse como novo superintendente da Zona Franca de Manaus.

O ato aconteceu em solenidade simbólica prestigiada por assessores próximos e por equipe técnica da Autarquia liderada pelo ex-superintendente interino, Marcelo Pereira.

Natural de Manaus, Bosco Saraiva acumula mais de 40 anos de experiências nos setores industrial, urbano e político-econômico do Estado do Amazonas.

Em seu primeiro dia oficial de atividades como novo gestor da Autarquia, Saraiva teve agenda movimentada com a realização de uma coletiva de imprensa e também de uma reunião interna com superintendentes adjuntos e coordenadores-regionais da Suframa, incluindo servidores que atuam em unidades descentralizadas nos Estados do Amazonas, Amapá, Acre, Rondônia e Roraima.

Nas interações iniciais com profissionais da imprensa e da Autarquia, Saraiva agradeceu a receptividade dos servidores e a confiança do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço (MDIC), Geraldo Alckmin, bem como da bancada federal do Amazonas no Congresso Nacional, que fez a indicação do seu nome para o cargo de forma unânime.

Prioridades

Ele também fez questão de enfatizar três missões prioritárias que a nova gestão terá pela frente, conforme acordado com o MDIC: promover com muita intensidade a integração regional; dinamizar a interiorização das ações da Suframa; e avançar na modernização institucional, com atenção especial à necessidade de valorização das condições salariais dos servidores da casa.

“A Suframa está intrínseca à vida de todos nós e tem sido o motor de desenvolvimento dessa região importantíssima para o Brasil ao longo dos últimos 56 anos. Precisamos não apenas fortalecer toda a nossa região, levando informações e orientações aos micro e pequenos empresários que estão nos municípios do interior e mostrando a eles como usufruir dos benefícios da Zona Franca de Manaus, mas também fazer a modernização da Suframa, e isso passa necessariamente pelo restabelecimento da motivação e do bem estar dos servidores desta casa. A importância dos servidores da Suframa para o Amazonas e para a Amazônia é incomensurável. Então lutarei com todas as minhas forças junto à nossa bancada federal, ao ministro e ao presidente para que possamos restabelecer a força dos nossos servidores e colaboradores”, afirmou Saraiva.

Andamento

O superintendente também comentou temas de grande relevância para o modelo Zona Franca de Manaus, como reforma tributária e Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA), e indicou que buscará aproveitar sua ampla experiência técnica e política para que as diversas demandas de fortalecimento das ações da Suframa tenham o devido andamento e que as oportunidades de geração de emprego e renda sejam amplificadas em toda a região.

Vida Pública

Durante quase toda a década de 1980, Bosco Saraiva atuou em cargos técnicos e de chefia em empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM), como Semp Toshiba, Sharp do Brasil e Gradiente Industrial.

A partir da década de 1990, dedicou-se a uma ampla trajetória em cargos públicos e eletivos, ocupando postos de representatividade durante suas passagens tanto por órgãos governamentais, como o Instituto de Previdência do Amazonas (Ipasea), o Instituto Municipal de Planejamento Urbano de Manaus (Implurb), a Secretaria de Infraestrutura do Amazonas (Seinfra) e a Secretaria de Estado da Segurança Pública, quanto em mandatos na Câmara Municipal de Manaus (CMM), Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e Câmara dos Deputados – nesta, inclusive, chegou a ser presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (Cdeics), onde dedicou-se exclusivamente à defesa dos interesses e das vantagens comparativas do modelo Zona Franca de Manaus. Saraiva também foi vice-governador do Amazonas, em 2017.

