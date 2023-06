Amazonas fecha maio com redução de 14% no número de homicídios

Manaus (AM) – O Amazonas encerrou o mês de maio com uma redução de 14% no número de homicídios, em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados divulgados de forma parcial pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) apontam, ainda, uma diminuição ainda maior na capital, que registrou queda de 25% nos casos de assassinatos.

O monitoramento realizado pela SSP-AM mostra que a redução alcançada em maio é a maior registrada nos últimos dois anos. A diminuição deste índice segue a tendência dos últimos meses deste ano, que também foram encerrados com reduções.

O secretário de Estado de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur destacou que essas reduções foram alcançadas em cima de outras reduções registradas no ano anterior, a partir de um esforço coletivo das forças de Segurança e Salvamento.

“Por determinação do governador Wilson Lima, reforçamos o policiamento, realizamos diversas operações e atuamos de forma muito incisiva em locais onde há maior incidência de crimes. Tudo isso foi realizado de forma muito integrada, e as reduções apontam que a integração gera resultados muito positivos”, afirmou o secretário.

Primeiro Trimestre

Durante o primeiro trimestre deste ano, o Amazonas alcançou uma redução de 5% no número de homicídios, comparado ao mesmo período de 2022.

