O Ministério Público Federal (MPF) informou que continua trabalhando para que todos os envolvidos na morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, ocorrido no dia 5 de junho de 2022, na região do Vale do Javari (AM), sejam condenados pela Justiça.

Um ano após o assassinato, o órgão pontuou que além da ação penal contra os executores confessos do crime, e que também respondem por ocultação de cadáver, foram apresentadas mais duas denúncias (uma delas já com condenação em primeira instância). Além disso, estão em curso dois inquéritos: um é destinado a apurar se mais pessoas agiram para esconder os corpos das vítimas em área de difícil acesso no município de Atalaia do Norte, e o outro busca identificar possíveis mandantes das mortes.

O MPF recebeu a primeira denúncia no dia 22 de julho, contra Amarildo da Costa Oliveira (o “Pelado”), Oseney da Costa de Oliveira (“Dos Santos”) e Jefferson da Silva Lima (“Pelado da Dinha”). Atualmente, os três estão detidos em presídios federais e são réus pelos crimes de duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Com o processo em fase de instrução, os três acusados já foram interrogados, mas serão ouvidos novamente. Finalizada essa etapa, caberá à Justiça Federal decidir se os três irão à júri popular.

