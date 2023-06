Inter Miami, time de Beckham, anuncia a contratação de Messi

O time americano usou as redes sociais para confirmar a contratação do argentino

Estados Unidos (EUA) – Com a saída de Lionel Messi, do Paris Saint Germain (PSG) o Inter Miami, dos Estados Unidos time do ex-jogador David Beckham, confirmou a contratação do jogador argentino na Major League Soccer. O salário por temporada do melhor jogador do mundo será de 60 milhões de euros (R$ 315 milhões na atual cotação atual).

O time americano usou as redes sociais para anunciar seu mais novo contratado.

O pai e empresário de Messi, Jorge Messi, se encontrou com o presidente do Barcelona, Joan Laporta, no último dia 5 de maio, na casa do mandatário blaugrana para discutir sobre um retorno de Leo ao clube catalão, tendo boas possibilidades de voltar ao Barça, mas as negociações não evoluíram.

Em maio de 2021, Messi havia comprado um apartamento de luxo em Miami, no valor de R$ 32 milhões. Foi na cidade norte-americana, inclusive, que o craque passou parte das férias com a família após conquistar a Copa América diante do Brasil.

