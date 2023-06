Sorteio define jogos das quartas da Copa do Brasil

A CBF realizou nesta terça-feira, na sede da entidade, no Rio de Janeiro, o sorteio que definiu os quatro duelos válidos pelas quartas de final da Copa do Brasil de 2023. Os rivais Palmeiras e São Paulo irão medir forças na próxima fase da competição.

Esta será a segunda vez consecutiva que as equipes irão se enfrentar no torneio. No ano passado, o Tricolor eliminou o Verdão nas oitavas de final da Copa do Brasil, nos pênaltis, com direito a um jogo que contou com polêmicas de arbitragem.

Atual campeão, o Flamengo defende o título contra o Athletico-PR, numa reedição da final da Libertadores de 2022, vencida pelo time rubro-negro. Já o Corinthians encara o América-MG. O Grêmio, por sua vez, será rival do Bahia, que deixou para trás o Santos.

O sorteio feito nesta terça definiu também o chaveamento da Copa do Brasil até a grande final. Os jogos das quartas de final estão previstos para serem disputados entre os dias 5 e 12 de julho.

As partidas serão em formato de ida e volta, com decisão nos pênaltis caso a soma dos placares termine empatada. Os gols anotados fora de casa não são mais usados como critério de desempate dos confrontos.

As finais da competição devem ocorrer nos dias 16 e 23 de setembro. O campeão da Copa do Brasil leva um prêmio de R$ 70 milhões, e o vice, R$ 30 milhões, sem contar o valor acumulado das fases anteriores.

Quatro confrontos das quartas de final da Copa do Brasil (os times posicionados à direita decidem em casa):

América-MG x Corinthians

São Paulo x Palmeiras

Bahia x Grêmio

Flamengo x Athletico-PR

*Com informações da assessoria

