Cantora amazonense faz convite ao amor em novo single

Em ritmo de afrobeats dançante, música é o último single antes do lançamento do disco

Manaus (AM) – Na sequência dos lançamentos que antecipam seu novo disco, a cantora e compositora amazonense Karen Francis mergulha mais uma vez na sonoridade refrescante do afrobeats em sua nova música, “Se Você Ficar”, que será lançada nesta sexta, 09/06, nas plataformas de streaming. A canção conta também com um visualizer, produzido com o apoio do fundo YouTube Black Voices, que estará disponível no canal da artista.

Novamente inspirada pelo ritmo do afrobeats, estilo musical nascido na Nigéria e difundido pelo mundo, a faixa é mais uma composição assinada pela própria artista; em um tom dançante, ela convida um amor que promete, ilude e não vem. A música conta com beat do produtor amazonense RVL$ e produção musical de Guilherme Bonates e da própria Karen.

“Essa música é mais fora da curva, sem a pegada contemplativa de alguns dos singles anteriores. É uma música de curtição, que, diferente de outras composições minhas, começou pelo beat e não pela letra”, conta Karen. “A batida original do RVL$ me encantou e me inspirou a escrever a canção e, a partir disso, eu terminei a produção com o Guilherme Bonates, acrescentando mais elementos com minha assinatura do afrobeats”.

Karen Francis

Karen Francis é uma representante distinta do R&B e afrobeats contemporâneos produzidos no Norte do país. A voz potente, a lírica sensível e a musicalidade que une raízes da música negra, sonoridades africanas e influências de rap e MPB marcam as melodias da cantora, compositora e instrumentista, natural de Maués, no interior do Amazonas, e crescida na capital, Manaus.

No repertório, Karen Francis conta com o EP de estreia “Acontecer” (2018), e sua releitura, “Acontecer – Ao Vivo” (2021). Em uma nova era da carreira, ela deu um gostinho de seu novo disco com o lançamento dos singles “Expectativa” (2021), “Confissão” (2022) (com participação de Anna Suav, produzido nas Seletivas Se Rasgum Amazônia Legal, do Festival Se Rasgum (PA)), e “Cardume” (2023). O disco deve chegar às plataformas de streaming ainda em 2023.

Em 2022, ela também foi destaque na programação do festival Primavera Sound, em sua primeira edição em São Paulo, e foi anunciada uma das selecionadas da turma 2023 do Black Voices Music/Fundo Vozes Negras, uma iniciativa do YouTube.

*Com informações da assessoria

