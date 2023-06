Evento musical promovido pela OAB-AM e SEC terá entrada gratuita no Teatro Amazonas

Manaus(AM) – No dia 13 de junho, às 20h, o Teatro Amazonas receberá um concerto musical gratuito. Com entrada simbólica de 1 kg de alimento não-perecível, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas (OAB-AM), por meio da Comissão de Direitos Culturais, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (SEC), traz o renomado cantor e compositor paulistano, Celso Viáfora, que subirá ao palco ao lado da Orquestra Câmara do Amazonas, sob a regência do Maestro Marcelo de Jesus.

A arrecadação dos alimentos será destinada ao Abrigo Oásis, uma instituição que atende crianças e adolescentes em situação de risco na cidade de Manaus.

Para o presidente da OAB-AM, Jean Cleuter Mendonça, é uma enorme satisfação para a OAB-AM promover um evento que une cultura e solidariedade de forma significativa.

“Através da música, poderemos proporcionar uma noite agradável e, ao mesmo tempo, contribuir com uma instituição tão importante como o Abrigo Oásis. Agradecemos a parceria da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, na pessoa do ilustre Secretário de estado Marco Apolo Muniz, ao talentoso cantor e compositor Celso Viáfora e à Orquestra Câmara do Amazonas – OCA. Convidamos todos os amantes da música e da arte, a sociedade civil e operadores do direito a participarem desse momento tão especial no Teatro Amazonas”, disse o presidente da Seccional.

O vice-presidente da Comissão de Direitos Culturais, Walter Rezende, destaca que o evento tem como principal objetivo facilitar aos advogados e suas famílias o acesso a meios e eventos culturais, bem como aproximar a OAB-AM da sociedade amazonense.

“O objetivo da Comissão é proporcionar aos profissionais advogados e seus familiares acessos aos diversos meios culturais, seja como espectadores, seja como autores. Além disso, temos como missão a integração da OAB, não somente com os advogados, mas com a sociedade amazonense, uma vez que o evento é aberto ao público. Então, nesse sentido, a atual administração da OAB-AM se sente prestigiada em poder patrocinar, juntamente com a Secretaria Estadual de Cultura do Amazonas, esse evento cultural cuja finalidade é levar cultura ao povo amazonense, aproximando a OAB-AM da sociedade e dos operadores de direito”, disse o vice-presidente da Comissão.

A iniciativa visa unir arte e solidariedade em uma noite de muita música e cultura, além de proporcionar ao público a oportunidade de apreciar um espetáculo de qualidade no histórico Teatro Amazonas.

*Com informações da assessoria

