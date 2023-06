Festival da Bola da Suframa começa neste domingo (11)

O 65º Festival Folclórico do Amazonas (FFA) começa neste domingo (11), a partir das 19h, no Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA), na bola da Suframa, no Distrito Industrial, zona Sul da capital amazonense. A atração nacional, JM Puxado, se apresentará às 21h30 na abertura do evento.

Durante os dias 11 e 12, dezoito danças que desejam ingressar a disputa oficial se apresentarão na modalidade “Mostra Folclórica”, sem avaliação de jurados e/ou concorrência. Já as categorias Bronze e Prata,se apresentarão de 13 a 25 de junho, das 19h às 23h55.

O diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, pontua que além de incentivar o fomento à cultura, o festival também gera empregos.

“Este ano queremos promover o resgate cultural e a tradição dos antigos festivais. Para isso, demos um reajuste no valor do fomento; antecipamos a liberação do recurso; fizemos ajustes técnicos na arena de apresentação das danças que, neste ano, de forma inovadora, contará com uma coxia; estamos disponibilizando uma área para comercialização de alimentos, artesanato e para diversão das crianças; além do investimento no conforto e segurança das famílias que virão prestigiar essa festa linda que merece ser passada para gerações futuras”, finalizou Cardoso.

Entre as atrações, quadrilhas, cirandas, cacetinho, tribos, boi-bumbá, danças nacionais, internacionais e nordestinas se apresentarão na disputa de suas respectivas categorias.

Programação – Domingo 11/6

19h – Star Hits – Dança alternativa

– Star Hits – Dança alternativa 19h25 – Explosão de Manaus

Explosão de Manaus 19h50 – Junina Cabocla – Quadrilha tradicional

Junina Cabocla – Quadrilha tradicional 20h15 – Junina Girassol- Quadrilha tradicional

Junina Girassol- Quadrilha tradicional 20h40 – Ciranda do Aleixo

Ciranda do Aleixo 21h05 – Baru Junina – Quadrilha tradicional

Baru Junina – Quadrilha tradicional 21h30 – Atração nacional JM Puxado

