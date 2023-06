Prefeitura entrega 36ª unidade de saúde revitalizada na zona Norte

Manaus (AM) – Dando continuidade ao trabalho de fortalecimento da Rede de Atenção Primária à Saúde, a Prefeitura de Manaus entregou, nesta segunda-feira (12), a Unidade de Saúde da Família (USF) N-22 totalmente revitalizada. A unidade está situada na rua 20 de Novembro, no 40, no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte da capital, e é referência para 4,2 mil pessoas que residem na região.

O subsecretário de Gestão Administrativa e de Planejamento da Semsa, Nagib Salem, explicou que os trabalhos de modernização da unidade de saúde de pequeno porte são fruto de Parceria Público Privada (PPP) e o local foi não apenas revitalizado, mas totalmente reformado. “Foram realizadas obras estruturais internas e externas, pintura, troca da cobertura, manutenção, jardinagem e substituição dos equipamentos e de todo o mobiliário”.

Com o funcionamento da N-22, chegam a 36 as unidades de pequeno porte já entregues e a previsão é de que até o final deste ano as 68 do mesmo padrão tenham sido revitalizadas. Essas unidades, de porte IB, têm 132 metros quadrados de área construída e contam com uma equipe de Estratégia Saúde da Família (ESF) formada por médico, enfermeiro, cirurgião dentista, assistente de saúde bucal, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde.

De acordo com o subsecretário, além das melhorias promovidas na N-22, o bairro Monte das Oliveiras, que conta com uma população de aproximadamente 55 mil pessoas, também vai receber uma unidade de grande porte, com 1,2 mil metros quadrados de área construída, que já está com obras em andamento.

Nagib destacou que as intervenções da prefeitura têm sido no sentido de fortalecer a assistência nos locais de maior demanda e de menor cobertura na atenção primária. “Mapeamos os vazios assistenciais e as regiões com menos oferta de serviços e estamos suprindo essas necessidades, como programado pelo prefeito David Almeida. Fizemos um planejamento de mais de 100 obras e estamos cumprindo”.

O programa de qualificação da infraestrutura da saúde municipal contempla reformas, ampliações e construções para ampliar e qualificar a cobertura da rede de atenção básica na capital.

Serviços

A gerente do Distrito de Saúde Norte (Disa Norte), Paola Oliveira, informou que os serviços ofertados pela N-22 incluem consultas médicas e de enfermagem e odontológicas, coleta de exame preventivo do câncer do colo do útero, coleta de material para exame laboratorial, aplicação de vacinas do calendário básico, aferição de pressão arterial e glicemia capilar, retirada de pontos, realização de curativos, dispensação de medicamentos, entre outros procedimentos de promoção da saúde e prevenção de doenças.

Paola destacou que a revitalização garante mais conforto e segurança tanto para os usuários quanto para os servidores, com mais humanização. “A N-22 é de extrema importância nessa localidade, ainda mais agora que algumas unidades próximas estão em reforma. Esta unidade é muito procurada pela comunidade, principalmente por ser uma unidade completa”, concluiu a gerente.

*Com informações da assessoria

