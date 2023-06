Manaus ganha 22 novos ônibus nesta sexta-feira

Entrega da nova frota poderá oferecer mais comodidade e segurança aos usuários do transporte coletivo.

O Prefeito de Manaus, David Almeida, entregará nesta sexta-feira (16), na avenida das Torres, entre a avenida Barão do Rio Branco e avenida Professor Nilton Lins, 22 novos ônibus que renovarão a frota de coletivos urbanos que atendem a população manauara.

A solenidade também contará com a presença do diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins.

De acordo com a prefeitura, a entrega da nova frota poderá oferecer mais comodidade e segurança aos usuários do transporte coletivo.

*Com informações da assessoria

