Prefeitura de Manaus entrega a nova feira do Japiim

Como forma de presentear o bairro do Japiim no seu aniversário de 52 anos, o prefeito de Manaus, David Almeida, entregou, na manhã desta sexta-feira (31), a nova feira do Japiim, localizada na avenida General Rodrigo Otávio Jordão Ramos, bairro Japiim, zona Sul da capital amazonense. A estrutura é a 5ª entregue pela gestão municipal.

“Há 40 anos que essa feira estava esquecida, recuperamos também o complexo que estava abandonado, agora estamos com uma nova praça de alimentação, climatizamos essa área da feira, para que as pessoas possam ter conforto maior, trocamos os maquinários, os móveis, freezer e geladeira, para dar melhor condição aos feirantes, fizemos uma reforma completa. isso dá dignidade ao feirante e vai atrair mais consumidores e a comunidade está mais feliz”, afirmou Almeida.

A feira municipal do Japiim, também conhecida como “União da Feira Coberta do Japiim II”, foi inaugurada na gestão do então prefeito Jorge Teixeira, em 1971, e possui área total de 873 metros quadrados.

O local, administrado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), gera cerca de cem empregos diretos e indiretos e possui 66 permissionários atuando em diversas atividades, entre as quais, venda de peixe, carne, hortifruti, estivas, refeições em geral, entre outras.

“O prefeito continua cumprindo o compromisso com a população, essa feira passou por um momento muito difícil, foram muitos anos de descaso, é hoje encerra-se o ciclo do descaso para iniciarmos um novo ciclo, porque do outro lado nós temos o anexo, que também estava esquecido por muitos anos, dando atenção também para quem utiliza aquela área para pegar o ônibus”, completou o titular da Semacc, Wanderson Costa.

Estrutura

A feira recebeu novo telhado, forro, banheiros com acessibilidades, iluminação nova, revitalização dos boxes, piso e identidade visual moderna. O espaço foi todo revitalizado, além do embelezamento da parte externa, com a instalação de um jardim e a reforma do complexo da feira do Japiim, onde aproximadamente seis boxes, além de uma parada de ônibus, foram totalmente reestruturados.

O complexo fica do lado oposto à feira e, há mais de 30 anos, não recebia reforma e nem manutenção. A parada de ônibus, uma das principais da via, recebe melhorias na infraestrutura de ferro, reforma do telhado, bancos, piso e nova pintura. A feira foi reformada com recursos próprios.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) atuou nos serviços de recapeamento das vias ao redor da feira, além dos serviços de drenagem superficial, recuperando a estrutura do meio-fio, calçadas e sarjetas no entorno.

O estacionamento da feira do Japiim foi todo recapeado pela equipe de Obras e, além disso, são construídas novas vagas de estacionamento para atender o anexo.

Novidades da feira

A nova feira do Japiim está climatizada com condicionadores de ar, oferecendo ainda mais conforto aos clientes e permissionários. Além disso, o local conta com internet gratuita, deixando todos conectados.

Já os permissionários estão ganhando, pela primeira vez, equipamentos novos, como fogão industrial, freezer, chapas para sanduíches, ventilador industrial, geladeira e tudo mais necessário para que possam trabalhar com muito mais conforto e dignidade em um espaço totalmente humanizado, gerando mais empregos e renda.

