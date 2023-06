Sobe para 13 o número de mortos após ciclone

Rio Grande do Sul

A Defesa Civil atualizou, neste domingo (18), o número de mortos e desaparecidos após a passagem do ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul na última semana.

Nas últimas horas, foram confirmadas mais duas mortes, subindo para 13 o número de vítimas do fenômeno. A Defesa Civil entra no terceiro dia de buscas para encontrar as quatro pessoas que seguem desaparecidas.

Confira a lista de mortos por cidades:

Maquiné: 3 mortes

São Leopoldo: 2 mortes

Novo Hamburgo: 1 morte

Caraá: 3 mortes

Gravataí: 1 morte

Bom Princípio: 1 morte

São Sebastião do Caí: 1 morte

Esteio: 1 morte

Cerca de 41 municípios foram atingidos, com registro de 3.713 pessoas desabrigadas e 697 desalojadas. Na última sexta-feira (16), o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), orientou os moradores da cidade a não saírem de casa.

Bom dia. A Defesa Civil e os serviços da @Prefeitura_POA passaram a madrugada em ação nas ocorrências diante do temporal. A quem tiver possibilidade, fazemos apelo para que evitem deslocamentos. Seguiremos trabalhando sem interrupção. Contatos: Defesa Civil 199 e Bombeiros 193. — Sebastião Melo (@SebastiaoMelo) June 16, 2023

*Com informações do UOL

Leia mais

Sobe para onze o número de mortos após ciclone no RS e 20 seguem desaparecidos

Passagem de ciclone no RS deixa 7 mortos e 8 desaparecidos, diz Defesa Civil

RS confirma morte após passagem de ciclone; dois seguem desaparecidos