Em nova atualização após a passagem do ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul, a Defesa Civil confirmou neste sábado (17) mais seis mortes no Estado. Com isso, sobe para onze o número de mortos desde a última quinta-feira.

A Defesa Civil informou ainda que 20 pessoas estão desaparecidas. As mortes foram confirmadas nas seguintes cidades: Maquiné (3), São Leopoldo (2), Novo Hamburgo, Caraá, Bom Princípio, São Sebastião do Caí, Esteio e Gravataí.

Cerca de 41 municípios foram atendidos, com registro de 2.330 desabrigados, 602 desalojados e 450 cestas básicas embarcadas.

Leia mais

Passagem de ciclone no RS deixa 7 mortos e 8 desaparecidos, diz Defesa Civil

Ciclone atinge região Sul e deixa um morto; SP registra tremores de terra

Sobe para 44, o número de mortes na Flórida causadas pelo furacão Ian

*Com informações da CNN Brasil