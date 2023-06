Pesquisa: Contribuintes visam negociar dívidas com restituição do Imposto de Renda

Segundo lote da restituição do Imposto de Renda será pago no dia 30 de junho

Manaus (AM) – Uma pesquisa da Serasa ouviu 1.224 contribuintes do Imposto de Renda entre 23 e 29 de maio para investigar a intenção de uso do pagamento. Para a maioria dos respondentes, negociar dívidas é o principal desejo (30%).

Buscando meios para organizar as finanças, os aposentados e pensionistas do INSS podem aproveitar os pagamentos para limpar o nome e retomar a vida financeira.

Para a especialista da Serasa, Camila Cruz, o recurso extra pode ser um aliado para o pagamento de dívidas, trazendo alívio financeiro para quem está inadimplente.

“A melhor recomendação para utilizar valores que ocorrem uma vez por ano, como a restituição do IR ou o 13º salário, por exemplo, no caso de quem possui débitos pendentes, é sempre quitá-los primeiro”, disse.

Consumidores que possuem mais de uma dívida, Camila orienta a escolha pelas contas com vencimentos mais próximos para evitar a negativação. “É importante planejar o quanto é possível pagar, por isso, começar pelas dívidas de valor mais baixo e tentar renegociar as de valor mais alto com parcelas que caibam no bolso é um caminho adequado”, explica.

Atrelando a organização financeira aos cuidados para evitar as fraudes, o consumidor deve estar atento e verificar por onde faz a renegociação para evitar cair em golpes.

“Reforçamos sempre que a Serasa não entra em contato com o consumidor diretamente. Para consultar os acordos disponíveis, basta acessar os canais oficiais da empresa”, alerta Camila.

Aproveitando o pagamento do segundo lote do Imposto de Renda, agendado para o dia 30 de julho, consumidores podem conferir as ofertas disponíveis na Plataforma Serasa Limpa Nome, com descontos e condições especiais para estimular a quitação das dívidas.

