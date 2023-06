“Eu a perdoo”, diz Daniel Alves sobre jovem que o acusou de estupro

O jogador Daniel Alves se pronunciou pela primeira vez a imprensa sobre a acusação de estupro a uma jovem de 23 anos em Barcelona.

Na entrevista ao jornal espanhol “La Vanguardia”, o brasileiro se retrata a esposa e afirma que perdoa a suporta vítima que o acusou: “Eu a perdoo. Ainda não sei porque ela fez tudo isso, mas a perdoo” diz Daniel.

Preso no dia 20 de janeiro, o atleta também detalha o ocorrido no banheiro da discoteca, local do suposto crime no dia 31 de dezembro:

“Quando a mulher com quem tenho um problema sai do banheiro atrás de mim, fico um pouco na minha mesa. Ao sair, soube pelas imagens que passei perto de onde a mulher estava chorando. Eu não a vi. Se a tivesse visto chorar, eu teria parado para perguntar o que estava acontecendo. Naquele momento, se algum responsável pela discoteca me pedisse para esperar porque a jovem alegava que eu a teria agredido sexualmente, não iria para casa. Na mesma noite apareceria em uma delegacia para esclarecer – afirmou o brasileiro.”

O jogador permanece preso em Barcelona e teve, recentemente, mais um recurso negado na tentativa de aguardar o julgamento em liberdade.

*Com informações do GE

