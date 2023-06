Destroços são achados em área de busca por submarino

Segundo a Guarda Costeira americana, foram encontrados destroços nas áreas de busca pelo submarino desaparecido enquanto fazia uma expedição pelo Titanic nesta quinta-feira (22) no norte do Oceano Atlântico.

“Uma área com destroços foi descoberta dentro da região de busca por um perto do Titanic. Especialistas do comando unificado estão avaliando as informações”, disse o comando Nordeste da Guarda Costeira norte-americana, que coordena as operações de busca.

O prazo era de cerca de 96 horas após o desaparecimento no domingo (18), com isso, o tempo se esgotou nesta quarta (22), por volta das 7h da manhã. No entanto, o tempo pode variar para mais ou para menos dependendo de diversos fatores como a temperatura do submarino e a capacidade deles em controlar a respiração.

Com tempo cada vez mais curto com o passar das horas, a guarda costeira dos Estados Unidos intensificou as buscas para encontrar o mobilizado navios e aviões para a busca para conseguir encontrar o submarino.

O submarino Titan levava cerca de 5 turistas para ver os restos do Titanic desapareceu no Atlântico Norte no último dia 19. Segundo divulgado pelo The New York Times, a Guarda Costeira dos Estados Unidos iniciou uma operação de resgate.

