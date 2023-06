O prazo para encontrar o submarino desaparecido ainda com estoque de oxigênio acabou nesta quinta-feira (22) ainda pela manhã, conforme estimado pela Guarda Costeira dos Estados dos Unidos. A análise foi feita de acordo com projeções do estoque que o submersível normalmente levava em suas visitas turísticas pelos destroços do Titanic.

De inicio, o prazo era de cerca de 96 horas após o desaparecimento no domingo (18), com isso, o tempo se esgotou hoje (22) por volta das 7h da manhã. No entanto, o tempo pode variar para mais ou para menos dependendo de diversos fatores como a temperatura do submarino e a capacidade deles em controlar a respiração.

Com tempo cada vez mais curto com o passar das horas, a guarda costeira dos Estados Unidos intensificou as buscas para encontrar o mobilizado navios e aviões para a busca para conseguir encontrar o submarino.

Entenda o caso

Um submarino que levava cerca de 5 turistas para ver os restos do Titanic desapareceu no Atlântico Norte no último dia 19. Segundo divulgado pelo The New York Times, a Guarda Costeira dos Estados Unidos iniciou uma operação de resgate.

O modelo, operado pela OceanGate Expeditions, estava transportando cerca de cinco pessoas, porém até o momento não há uma informação oficial de quantas estavam a bordo.

Em nota, a empresa afirma que estava explorando todas as opções para trazer a tripulação de volta e com segurança. “Todo o nosso foco está nos membros da tripulação do submersível e suas famílias”.

O passeio no submarino desaparecido que levava turistas até destroços custa em torno de US$ 250.000 dólares, cerca de R$ 1 milhão de reais com duração de 8 dias.

