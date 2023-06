Deputados estaduais celebram reajuste de repasses para saúde

Manaus (AM) – A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) realizou nesta segunda-feira (26) Sessão Ordinária compensatória da próxima quinta-feira (29), e a saúde pública no estado foi tema dominante durantes os debates no Plenário Ruy Araújo.

A deputada Dra. Mayara (Republicanos) falou sobre a Portaria nº 578, de 23 de junho de 2023, do Ministério da Saúde (MS) reajustando o Teto MAC (atendimento de Alta e Média Complexidade). A partir de agora, o Amazonas terá um aporte suplementar de R$ 172 milhões, de teto MAC.

A deputada celebrou o aumento do valor do repasse que será enviado pelo Governo Federal para o Amazonas.

“Há mais de 10 anos que não acontecia o reajuste desse aporte financeiro mensal da União para os atendimentos de média e alta complexidade nos hospitais amazonenses”, disse Dra. Mayara, classificando a notícia como uma conquista histórica.

O aumento da verba poderá facilitar a realização de investimentos em infraestrutura na área, pois, segundo a deputada, atualmente a verba existente é praticamente comprometida com as despesas já existentes.

“Sabemos que a logística é um desafio, aportar e fazer uma saúde eficiente é ainda mais desafiador”, disse Dra. Mayara, destacando ainda que o Amazonas, com quase 4 milhões de habitantes, recebia um repasse menor do que, por exemplo, o estado do Amapá, com menos de 1 milhão de habitantes.

Seleção

Na manhã do último sábado (24), estiveram em Manaus representantes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Confederação Sul Americana de Futebol (Conmebol) para uma vistoria técnica no estádio Arena da Amazônia, localizada no bairro de Flores, zona Centro Sul de Manaus. A informação foi passada pelo deputado Rozenha (PMB), explicando que a avaliação técnica ocorreu para que o estádio possa receber, futuramente, jogos da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

“O Amazonas tem um apelo ambiental muito forte, e a realização de grandes eventos esportivos permitem um aumento da exposição do nosso estado como destino turístico, além de proporcionar geração de emprego na cadeia de produção de grandes eventos”, afirmou Rozenha.

O deputado destacou o apoio e empenho do Governo do Estado na manutenção das instalações da Arena da Amazônia, e acredita que o estádio está em condições de receber os jogos da seleção.

