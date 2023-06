Aleam realiza Audiência Pública sobre obras em pontes que desabaram na BR-319

Audiência contará com a presença do superintendente do DNIT

Manaus (AM) – A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) realizará nesta terça-feira (13) Audiência Pública com a presença do superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), Luciano Moreira, para tratar do cronograma das obras de recuperação das pontes que desabaram na rodovia federal BR-319. Solicitada pelo presidente da Casa Legislativa, deputado Roberto Cidade (União Brasil), o encontro irá acontecer às 10h30, no Plenário Ruy Araújo.

A ponte sobre o rio Curuçá, localizada no KM 23 da BR-319, desabou no dia 28 de setembro de 2022. A ponte estava localizada na altura do município do Careiro da Várzea (distante 25 quilômetros de Manaus) e a queda da estrutura deixou quatro mortos, um desaparecido e 14 pessoas feridas. Duas semanas depois, no dia 8 de outubro, a ponte sobre o rio Autaz Mirim, no KM 25 da BR-319, também cedeu, mas sem feridos.

“Já estamos na metade do ano de 2023 e até o momento nada de concreto foi apresentado para resolver esse problema que tem causado muitos transtornos”, afirma Roberto Cidade, informando que cerca de 120 mil pessoas circulam pela rodovia mensalmente, e que moradores dos municípios de Autazes (distante 113 quilômetros), Careiro Castanho (distante 88 quilômetros), Careiro da Várzea, Nova Olinda do Norte (distante 135 quilômetros) e Manaquiri (distante 60 quilômetros) estão sendo diretamente afetados com os desabamentos.

O DNIT é o órgão responsável pela manutenção das rodovias federais em todo o país e, ainda em 20223, assinou contrato no valor de mais de R$ 24 milhões para a realização dos serviços para construção da ponte sobre o rio Curuçá. Porém o órgão não definiu claramente o cronograma das obras.

*Com informações da Aleam

