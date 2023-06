Arena da Amazônia recebe “Dia de Cooperar” com mais de 60 serviços gratuitos

Dia C ocorrerá no próximo sábado, 1º de julho, das 8h às 12h, na Arena Amazônia

Manaus (AM) – Mais de 60 serviços gratuitos serão oferecidos para a população de Manaus, no Dia de Cooperar, mais conhecido como Dia C, que ocorrerá no próximo sábado, 1º de julho, das 8h às 12h, na Arena Amazônia, localizada na Avenida Constantino Nery, bairro Flores.

O evento é uma ação beneficente que reunirá cooperativas de todo o país para promover o bem comum, a solidariedade e o desenvolvimento sustentável, fortalecendo o compromisso do cooperativismo.

Os serviços e atividades que serão oferecidos são: encaminhamento para vagas de empregos, orientação sobre carteira de trabalho digital, orientação para acesso ao seguro desemprego, atendimento de clínica financeira, doação de mudas de plantas, teste rápido de Covid-19, triagem para atendimento médico, atendimento ginecológico e obstétrico, atendimento de mastologista, atendimento em fisioterapia, terapias manuais, orientação nutricional, atendimento em psicologia, ações de prevenção contra drogas, orientação em saúde bucal, distribuição de óculos de grau, orientação contra dengue, tuberculose e gripe, testes rápidos (HIV, Sífilis e Hepatites B e C), emissão de cartão SUS, farmácia popular, vacinação contra Influenza e Covid-19, atendimento de saúde em clínico geral, vacinação antirrábica para cães e gatos, atendimento para castração de pets, ultrassonografia de abdome e tireoide, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, serviço odontológico de profilaxia, distribuição de kits de higiene bucal, entre outros.

Para as crianças haverá espaço kids, pintura infantil, arrecadação de livros infantis, atendimento odontológico, educação financeira infantil, atendimento médico pediátrico e outros. Já os serviços referentes aos cuidados e bem-estar serão oferecidos: meditação, design de sobrancelha, esmaltação de unhas, atendimento psicológico, limpeza facial, massagem relaxante, atendimento para pessoas em situação de rua, oficina de artesanato, assistência social, aulas para ensinar a andar de bicicleta, apresentações culturais, shows, entre outros.

O Dia de Cooperar é uma iniciativa nacional criada em 2009, que envolve as cooperativas dos sete ramos (Agropecuário, Consumo, Crédito, Infraestrutura, Saúde, Trabalho, Produção de bens e Serviços, e Transporte), por meio do trabalho voluntário de seus colaboradores e associados, com a realização de ações que beneficiem a comunidade e transformem vidas.

No ano passado, mais de 2,2 milhões de pessoas foram beneficiadas com iniciativas transformadoras que ocorreram em 1.643 cidades, de Norte a Sul do país. Aproximadamente 99 mil voluntários se empenharam em fazer parte desse movimento. No Amazonas, foram 5.664 pessoas beneficiadas com 51 ações desenvolvidas por 17 instituições parceiras e 598 voluntários.

Neste ano, o tema do “Dia de C” é “Cooperativas pelo Desenvolvimento Sustentável”, conforme definição da Aliança Cooperativa Internacional (ACI). As cooperativas estarão focadas em projetos e ações que promovam práticas sustentáveis, como a conservação do meio ambiente, o uso consciente dos recursos naturais, a educação e a redução do impacto ambiental.

“O Dia de C fortalece os laços entre as cooperativas e suas comunidades, além de inspirar outras organizações a adotarem práticas solidárias. Por isso, contamos com diversos parceiros”, comentou o presidente da Organização das Cooperativas do Brasil no Amazonas (OCB/AM), José Merched Chaar, organizador da ação.

As cooperativas participantes são: Cooperativa de trabalho médico – UNIMED MANAUS, Uniodonto Manaus – Cooperativa Odontológica Ltda, Sicredi Vale do Cerrado, Cooperativa de Crédito da Amazônia – Sicoob Amazônia, Cooperativa dos Permissionários em Transporte Alternativo, Coletivo e Urbano do Amazonas – COOPTRAM, Cooperativa de Trabalho de Artesanato Amazonense – COPAMART, Cooperativa dos Comerciantes da Ponta Negra – COOCPONE, Cooperativa os Produtores do Ramal Do Banco – COOMPRAB, Frente Parlamentar do Cooperativismo do Estado do Amazonas – FRENCOOP/AM, Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania – SEJUSC, Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo – SETEMP, Secretaria de Estado de Produção Rural – SEPROR, Fundação de Vigilância em Saúde – FVS, Secretária Municipal de Saúde – SEMSA MANAUS, Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação – SEMTEPI, Centro de Controle de Zoonoses de Manaus – CCZ, Centro Universitário FAMETRO, Instituto Mãe Amiga, ONG Bike Anjo, Anajé Consultoria e Treinamento, Innovare. Projeto Mudadores de Rua, entre outras.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Acordo Mercosul-UE inibe indústria brasileira, alertam especialistas

Receita abre consulta a segundo lote de restituição do IR

Prosamin+ é muito bem avaliado na primeira reunião de carteira do BID