Liquidação “Julho Black Brasil” oferecerá descontos de até 70% em shopping de Manaus

Manaus (AM) – A AD Shopping, maior administradora independente de shopping centers do país e o Millennium Shopping dão início à sexta edição de sua liquidação Julho Black Brasil. Com produtos e serviços de diversas categorias com até 70% de desconto, a megapromoção será realizada entre os dias 13 e 16 julho em todos os empreendimentos realizados pelo grupo. Na última edição, o “Julho Black Brasil” contou com mais de 6 mil lojas participantes que, juntos, incrementaram um aumento médio de 15% nas vendas dos shoppings do Grupo AD em todo o país.

“Trazemos mais uma edição da campanha Julho Black, que tem como principal propósito gerar fluxo e impulsionar as vendas, incrementando os resultados dos nossos lojistas. Todos os anos, tanto pelos lojistas quanto pelos consumidores, essa é uma das mais aguardadas liquidações nos shoppings do Brasil”, afirma Christian Magalhães, head de Marketing do Grupo AD.

A campanha de comunicação, desenvolvida pela agência Mega Marketing de Experiência, conta, pela 6ª vez consecutiva, com a parceria bem-humorada do ator e comediante Marco Luque. O roteiro da ativação traz destaque, de forma divertida e bem-humorada, para o mix diverso de produtos participantes da liquidação e os preços imperdíveis.

“Com o gancho das férias, as vantagens de descontos e os pagamentos facilitados do Julho Black são uma oportunidade para o consumidor se presentear e presentear a família toda, com promoção e diversão. Este ano com a programação de férias, esperamos aumentar em 20% o fluxo de visitantes as nossas lojas”, comenta Elizandra Xavier, coordenadora de marketing do Millennium.

Os empreendimentos participantes da promoção podem ser consultados no site da AD Shopping: www.adshopping.com.br.

Sobre o Millennium Shopping

O empreendimento possui 100 lojas como Bemol, Lojas Americanas, O Boticário e Picanha Mania. Dispõe de praça de alimentação com capacidade para 600 lugares, 7.200 vagas rotativas nos estacionamentos, oito salas (sendo quatro delas em 3D) da rede de cinemas “Cinépolis”, além de salão de beleza, bancos, restaurantes, wi-fi, setores de “achados e perdidos” e de empréstimos de cadeiras de roda. Tudo isso em um só complexo multiuso, garantindo praticidade, comodidade, conforto e segurança. Visite: http://millenniumshopping.com.br/.

Sobre o Grupo AD

O AD Shopping está presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por 42 empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto em capitais quanto no interior. São 32 anos de experiência em desenvolvimento, planejamento, comercialização e gestão de shopping centers.

O Grupo AD lançou recentemente a AlugueON, plataforma digital de locação de lojas e merchandising, que vai facilitar a prospecção dos locatários na obtenção do ponto comercial em sua estratégia de expansão comercial, seja em lojas, seja em quiosques ou mídia no mall. Visite: www.adshopping.com.br, www.admall.com.br e www.alugueon.com.br.

