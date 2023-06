Coletivo amazônico propõe políticas públicas ao governo federal e pede o voto da população

São projetos voltados para o enfrentamento da crise climática e autonomia tecnológica no AM

O Movimento Plantaformas, projeto que faz parte do programa Vozes Pela Ação Climática Justa (VAC), através de assembleias participativas em sua Plantaformas, pede apoio da população para suas propostas de políticas públicas submetidas ao Plano Plurianual (PPA) do Governo Federal. Os projetos, voltados para o enfrentamento da crise climática e autonomia tecnológica nos territórios amazônicos precisam do máximo de votos para serem apresentados no 3° Fórum Interconselhos, em agosto deste ano.

A votação vai até 10 de julho e acontece através da plataforma Brasil Participativo. As propostas têm como tema principal a pesquisa e o desenvolvimento, aliados à tecnologia, para criação de ações e fomento de debates sobre sustentabilidade, ancestralidade e questões climáticas na Amazônia.

Os títulos das propostas são “Enfrentamento das Emergências Climáticas” e “Plano Confluência Tecnológica Amazônica”, e você encontra os links para a votação na plataforma Brasil Participativo do Governo Federal abaixo:

“Enfrentamento das Emergências Climáticas”: https://brasilparticipativo.presidencia.gov.br/processes/programas/f/2/proposals/4060

“Plano Confluência Tecnológica Amazônica”: https://brasilparticipativo.presidencia.gov.br/processes/programas/f/2/proposals/1453

Dentre as medidas sugeridas pelo grupo para o enfrentamento à crise climática estão a criação de um fundo para financiar ações de prevenção de impacto nas áreas mais marginalizadas da região amazônica. Já para a pasta da tecnologia, a coalizão sugere um “Plano de Confluência Tecnológica Amazônica”, no qual a inclusão digital seja aliada à garantia de acesso à internet, educação tecnológica crítica e a previsão de meios de reciclagem dos equipamentos eletrônicos produzidos e comercializados na região.

As propostas, que foram construídas através de reuniões e debates com espaço aberto, colaborativo e democrático entre os dias 02 à 14 de junho, estão no PPA participativo para a votação popular até o dia 10 de julho.

O Movimento Plantaformas convida a todos para se juntarem à nossa mobilização, e votar pela construção de uma Amazônia mais do nosso jeito, com respeito aos ecossistemas e diversos povos deste Bioma tão importante para o mundo.

Propostas

