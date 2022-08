Semed: Prefeitura realiza audiência pública sobre Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realiza nesta quarta-feira (3), audiência pública visando compartilhar com as entidades representativas dos diversos segmentos da sociedade civil a revisão do Plano Plurianual (PPA) 2023 – 2025 do município de Manaus, bem como discutir sobre as iniciativas prioritárias que poderão ser implementadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2023.

O encontro acontecerá a partir das 10h, por meio do Google Meet, no endereço meet.google.com/ajo-gxrx-qcb. Durante a apresentação, os representantes da Semed prestarão contas sobre as metas do PPA do exercício anterior e apresentarão as metas a serem alcançadas no próximo ano.

De acordo com o diretor do Departamento de Planejamento (Deplan), Leís Batista, a Semed trabalha priorizando as metas voltadas para a parte pedagógica, financeira e de infraestrutura da pasta. “Nós estamos trabalhando, por determinação do prefeito David Almeida, a gestão participativa e a audiência pública, exatamente, para trazer representantes da sociedade civil, de diversos segmentos, para discutir sobre o que será a prioridade no orçamento na lei de diretriz orçamentária para 2023”, completa Leís.

Além de fortalecer a gestão democrática, a audiência também atende ao artigo 13 do Decreto Municipal nº 5.119 de 2021, que os órgãos e entidades, que prestam serviços diretamente à população, devem organizar audiências públicas para apresentarem à sociedade as suas propostas setoriais que irão compor o Plano Plurianual do Município.

