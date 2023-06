Governo do Amazonas lança site oficial do Festival de Parintins 2023

Parintins (AM) – O Governo do Amazonas lançou nesta terça-feira (27/06) o site oficial do 56º Festival Folclórico de Parintins. O hotsite foi projetado para fornecer informações detalhadas sobre a festa dos bumbás Caprichoso e Garantido, facilitando o acesso do público às atividades relacionadas ao evento deste ano. A página já está disponível e pode ser acessada pelo endereço eletrônico www.parintins2023.am.gov.br

O site possui seções dedicadas ao turismo na ilha, com dicas do que fazer na cidade, orientações sobre segurança, contatos de emergência e onde fazer denúncias. Na seção da saúde, o usuário encontra endereços de unidades hospitalares e outras informações, como acesso à Cartilha do Respeito para o festival de Parintins, da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), e pontos de reciclagem espalhados por Parintins.

João Artur Vieira, secretário executivo de Comunicação Digital da Secretaria de Estado de Comunicação Social (Secom), explica que o site é fundamental para o Festival de Parintins.

“Além de reunir as ações do governo e todas as informações culturais do evento, o site oferece também dicas de segurança e saúde. Tudo isso reforça a ideia de transformar o festival em uma experiência completa para os turistas que buscam um local confiável e de credibilidade para se informar sobre o evento”, declarou.

Também é possível encontrar a programação detalhada do festival, com informações sobre os dias e horários das apresentações culturais na Ilha da Magia.

*Com informações da assessoria

