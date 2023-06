Dois homens foram assassinados na manhã desta quinta-feira (29), ao saírem de um bar na avenida Bispo Pedro Massa, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Uma das vítimas se chama Antônio, e a identidade da outra vítima permanece desconhecida.

De acordo com as testemunhas, os suspeitos chegaram no local e aguardaram as vítimas saírem do estabelecimento. Prestes a embarcar em um veículo de aplicativo, a dupla foi surpreendida quando os suspeitos atiraram contra eles. A maioria dos tiros atingiu a cabeça dos dois homens.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover os corpos das vítimas. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o caso.

