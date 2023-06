Buscas por cão Wilson são suspensas na Colômbia

As Forças Militares da Colômbia encerraram oficialmente as buscas pelo cão Wilson, que ajudou a procurar as quatro crianças perdidas vítimas de um acidente aéreo. A informação foi divulgada na quarta-feira (28).

Perdido há semanas na floresta amazônica, o animal chegou a ser encontrado pelo oficiais no dia 14 de junho, mas ele se assustou e fugiu.

A operação para resgatar Wilson contou com aproximadamente 100 pessoas, entre indígenas e militares. Na segunda-feira, o comandante da operação disse que era improvável encontrar o animal.

“Wilson é um símbolo de um membro das Forças Armadas que não regressou depois de uma missão. Honraremos ele e todos os cães que perderam a vida protegendo os colombianos”, pontuou Pedro Sánchez. *Com informações do Último Segundo Leia mais

