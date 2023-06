Colômbia: crianças resgatadas ficarão internadas nas próximas semanas

As crianças vão ficar sob guarda do Estado colombiano até que seja resolvido a questão familiar

As quatro crianças encontradas na selva da Colômbia, após 40 dias perdidas durante a queda do avião em que viajavam, se recuperam bem. Elas vão continuar internadas no Hospital Militar, em Bogotá, durante as próximas semanas.

As duas irmãs mais velhas tiveram febre, o menino de cinco anos está recebendo tratamento por conta de uma intoxicação alimentar e a criança de um ano está recebendo cuidados intensivos.

Eles contaram que a mãe sobreviveu durante quatro dias no avião e que se alimentaram de farinha de mandioca, que levavam na viagem, e de fruta que apanharam na floresta.

As crianças vão ficar sob guarda do Estado colombiano até que seja resolvido a questão familiar sobre a custódia – entre os avós maternos e o pai dos menores.

