Rede municipal de ensino tem mais de 100 projetos científicos aprovados pela Fapeam

Manaus (AM) – A Secretaria Municipal de Educação (Semed) teve, em 2023, 143 projetos científicos aprovados no Programa Ciência na Escola (PCE), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), que incentiva ações de iniciação científica nas escolas públicas em todo o estado. O resultado dos projetos foi divulgado na página do órgão. Nesta edição foram enviadas 1.004 propostas de professores da educação básica da capital.

Na rede municipal de educação, em 15 anos de participação no PCE, esta edição foi a que teve o maior número de projetos aprovados, com turmas de 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Para o gerente da Gerência de Tecnologia Educacional (GTE), Austonio dos Santos, esse número só é possível pelo interesse dos professores e apoio que as unidades de educação recebem do prefeito de Manaus, David Almeida, e da secretária de Educação, professora Dulce Almeida.

“O prefeito David e a secretária Dulce apoiam plenamente todos os professores e alunos que participam do Programa Ciência na Escola. Esse suporte começa a partir da firmação da parceria com a Fapeam que é feita todo ano. Essa parceria é firmada antes mesmo do lançamento do edital, onde os professores são incentivados a escreverem seus projetos no PCE. Com a divulgação do resultado os professores que têm seus projetos aprovados recebem orientação da equipe da GTE, assim como os alunos”, comentou Austonio.

Os professores coordenadores recebem uma bolsa no valor de R$ 700, durante seis meses, e os alunos uma bolsa de R$ 200, durante cinco meses. Os estudantes receberão orientações e assessoramentos técnico-pedagógicos da equipe PCE dos professores da GTE, na Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério (DDPM).

De acordo com o coordenador Institucional PCE Semed, Rosivaldo Moreira, a cada ano o número de professores que submetem projetos só aumenta. “Ao longo dos anos, a procura dos professores para submeter programas científicos na Fapeam só vem aumentando e assim incentivando os alunos na iniciação científica e alfabetização científica e isso é muito importante para o ensino de qualidade. Não são beneficiados só as equipes que participam do programa, mas toda escola, pois no final ocorre a socialização de conhecimentos na unidade”, explicou Rosivaldo.

Os projetos estão divididos nas sete Divisões Distritais Zonais (DDZs) da Semed, com a participação de várias escolas, com temas variados como: Inteligência Artificial, Meio Ambiente, Empreendedorismo aos Estudos da língua indígena. As unidades de ensino da DDZ Rural, pelo terceiro ano seguido, têm o maior número de projetos aprovados.

“Este ano tivemos 44 projetos aprovados e isso se deve à temática dos trabalhos que os professores desenvolvem para mudar a realidade dos alunos da zona rural, onde o incentivo financeiro é muito importante para eles. Nossa equipe também trabalha diretamente com os professores por meio de oficinas e com isso alcançamos um bom resultado. Além disso, incentivamos os nossos alunos para fazer pesquisas que buscam conhecimento de forma científica e conhecimento empírico”, completou a chefe da DDZ Rural, Rosa Denize.

