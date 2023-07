Inscrições abertas para Edição 2023 do Spinning River Session em Manaus

Manaus (AM) – As inscrições para a edição de 2023 do Spinning River Session já estão abertas. O evento, que une contato com a natureza e exercício físico, com aula de bike ao ar livre, acontece no dia 30, em uma balsa no rio Negro. A Fórmula Academia e o CrossFit Ponta Negra são parceiros do projeto.

A inscrição para a prova pode ser feita no site https://www.ticketsports.com.br . A taxa é de R$ 390. Alunos da Fórmula Academia e Crossfit Ponta Negra pagam R$ 350. A programação inicia às 7h, no Hotel Tropical Executive.

Durante a prova, os atletas participam de quatro sessões de spinning. Os professores da Fórmula Academia e CrossFit Ponta Negra comandam nos intervalos uma série de aulas, como dança, crossfit e muay-thai.

Todos os inscritos recebem um kit contendo sacola e camiseta. Está incluso na inscrição a alimentação e hidratação dos atletas. De acordo com o coordenador da Fórmula Academia, o grande diferencial do evento é as pessoas poderem se conectar com a natureza durante a prática da atividade física.

