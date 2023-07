Pastor é preso após levar mulher para motel prometendo ‘cura espiritual’

O suspeito de 45 anos prometeu curá-la com um banho usando um 'sabonete consagrado'

Após prometer curar um suposto câncer de uma jovem de 23 anos, um pastor foi preso na noite de segunda-feira (10), pelo crime de violação sexual mediante fraude, depois de levar a jovem e o filho dela, uma criança de colo, para um quarto de motel em Governador Valadares (MG). No estabelecimento, o suspeito de 45 anos prometeu curá-la com um banho usando um ‘sabonete consagrado’.

A PM foi acionada pouco depois das 23h quando a mulher conseguiu sair do quarto e ligou para o marido, que chamou a polícia. No motel, ela contou que frequentava a Igreja Batista Renovada Rosa de Saron e, em um dia de oração, o pastor teria dito que teve uma “visão” revelando que a mulher sofreria de um câncer. Depois de anunciar a doença, o suspeito então teria dito que poderia curá-la por meio de um procedimento.

Depois de anunciar a doença, o suspeito então teria dito que poderia curá-la por meio de um procedimento, marcando dia e local para a libertação da doença. Na hora marcada, a mulher encontrou no carro do pastor e se dirigiu para o procedimento. Chegando ao endereço desconhecido, ela percebeu que se tratava de um motel, iniciando o possível processo a vítima relata que o pastor pediu que ela passasse um óleo e um sabonete específico no corpo para a cura. Porém, antes de iniciar, o homem decidiu tomar um banho, momento em que a vítima fugiu e chamou ajuda.

DEPOIMENTO DO SUSPEITO

Em depoimento à polícia, o pastor contou que não se deu conta que se tratava de um motel pois achava que era um hotel. O suspeito relata que escolheu o local por ser mais fresco pela jovem estar com uma criança de colo já que o processo de cura seria feito inicialmente em um monte.

Segundo a PM, depois dos esclarecimentos, o pastor foi autuado por violação sexual mediante fraude e encaminhado para a delegacia. Em seguida ele foi levado para o presídio de Governador Valadares.

*Com informações do site O Tempo

