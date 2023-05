Banda manauara prepara lançamento mundial de novo álbum

Manaus (AM) – A banda manauara de Heavy Metal, Beyond Fire, já conhecida do público do Rock e do Heavy Metal da capital amazonense por suas excelentes apresentações ao vivo, assinou recentemente com a agência catarinense Hell Yeah Music Company, que irá promover mundialmente o lançamento de seu primeiro single e posteriormente de seu álbum de estreia.

Formada em Agosto de 2018 em Manaus-AM, a Beyond Fire visa impulsionar e dar visibilidade ao Power Metal Manauara na cena nacional e internacional, carregando em suas composições influências da energia vibrante do Heavy Metal aliado à magia do Power Metal, buscando sua própria sonoridade e identidade para o gênero.

Após anos de trabalho duro e com várias composições em seu setlist, a Beyond Fire passou a obter mais notoriedade dentro do cenário do seu estado, tocando junto do Viper e da banda Sueca, Ambush.

Em 2020 a banda iniciou a gravação do seu primeiro álbum, intitulado “Rising Sun”, que assim como tantos outros artistas, teve seu lançamento impactado pela pandemia. Enquanto o álbum não sai, a banda se prepara para lançar seu primeiro single no primeiro semestre de 2023, chamado “Free my Soul”, gravado, editado, mixado e masterizado no Ferreson Studio em Manaus.

A Beyond Fire conta em sua atual formação com Aldeir Donovan nos vocais, Alan Rosen e Leandro Saraiva nas guitarras, Charlley Sena no baixo e Rodrigo Bentes na bateria.

*Com informações da assessoria

