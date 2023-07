Artistas visuais procuram Vereador Peixoto para visibilidade no festival cultural “Sou Manaus”

Manaus (AM) – O vereador Peixoto (Agir) recebeu nesta terça-feira (11) na Câmara Municipal de Manaus (CMM) o diretor-presidente do Grupo de Acesso Oficial de Cultura Popular (GAO), Dudson Carvalho. No encontro, o representante dos artistas apresentou o trabalho do GAO e solicitou apoio do parlamentar para que o grupo possa ter um espaço no festival cultural “Sou Manaus Paço a Passo 2023”, para apresentar os trabalhos desenvolvidos pelos artistas visuais da capital.

O GAO é composto por mais de 40 instituições filiadas, dos mais diversos movimentos culturais, desde os grupos de cultura afro até as escolas de samba, e mais de 200 artistas. Com sede embaixo do viaduto do Manôa, na zona norte de Manaus, o grupo tem como missão dar toda a assistência a essas agremiações e seus membros, além de levar conhecimento e o preparo para que possam participar de editais, das decisões do Poder Público e para que esses artistas tenham um espaço maior e sejam reconhecidos.

De acordo com Dudson Carvalho, hoje, na cidade de Manaus e no estado do Amazonas, há uma dificuldade imensa de identificar esses artistas e o GAO trabalha de forma para minimizar essa situação, levando preparação para que eles possam trazer os seus trabalhos artísticos.

“Nosso estado e capital, como um todo, são reconhecidos como pessoas que produzem e estão trabalhando em todo o Brasil e até fora do Brasil, só que a gente precisa dar uma visibilidade maior para todos e dar preparo para todos eles. Então o GAO leva isso e está justamente procurando parceria com parlamentares, para que a gente possa, de forma mais rápida, já que têm as Leis Paulo Gustavo, Aldir Blanc 2, que vêm como políticas públicas e vão ficar durante cinco anos, a gente precisa de forma rápida identificar, fazer busca ativa e fazer com que esse povo venha para um núcleo forte, de representação e com isso a gente consiga ter avanços”, explica.

Na reunião de hoje, a participação destes artistas no “Sou Manaus” foi o assunto. O GAO visa ter um espaço no festival que ocorre em setembro, no Centro de Manaus. Peixoto, que já apoia a cultura local, em especial o artesanato, entende que a solicitação é legítima e já entrou em contato com a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), para que receba o Grupo e avalie a solicitação dos artistas.

“O artista manauara é reconhecido no mundo todo e como apoiador da cultura, recebo com muita alegria esse pedido de apoio. Os artistas merecem ser reconhecidos e terem espaço em movimentos culturais da cidade. Hoje conversamos sobre como a gente pode trabalhar essa questão do Sou Manaus, para a Manauscult abarcar as artes visuais. Por isso, eu liguei agora para a Manauscult e já consegui que ele vá lá agora, para conversar com a diretoria de lá, para que neste Sou Manaus, que vai ter em setembro, a temática artes visuais estejam contempladas”, destaca o vereador.

Para o diretor-presidente da instituição, a necessidade de uma maior exposição destes artistas é para que eles tenham renda e trabalho durante todo o ano.

“Esses artistas visuais trabalham com folclore, com boi-bumbá, com ciranda e em outros movimentos, só que no restante do ano eles produzem quadros, artesanato, artes em miniatura, para sobreviver. Precisamos mostrar para a sociedade o que produzem, porque muitas vezes esses grupos são criminalizados. O dinheiro público não está indo para festas, está sendo muito bem aplicado, em pais de famílias que após as festas continuam trabalhando e é esse povo que precisa de apoio, de uma visibilidade maior para que a gente possa valorizar esses artistas”, diz Dudson.

Artesanato

Entre os Projetos de Lei de sua autoria, Peixoto conseguiu um grande destaque aos artesãos de Manaus. A Lei n° 2.848, institui a semana do Artesanato e a Semana do Artesanato Urbano e Rural no calendário oficial de Manaus, através da proposta de Peixoto, por meio do PL n° 97/2021. O objetivo é prestigiar os artesãos do município por meio da instituição de uma campanha de valorização e promoção ao artesanato urbano e rural, a ser realizada, anualmente, na semana do dia 19 de março.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Amazonas terá Política Estadual de Proteção das Línguas Indígenas

Políticas do Amazonas se tornam referência no programa regional de investimentos do BID

Pré-seleção de artistas locais para o ‘#SouManaus – Passo a Paço 2023’