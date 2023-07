Deputado busca por recursos federais para o município de Parintins

Brasília (DF) — O deputado federal Saullo Vianna (União-AM) cumpriu agenda intensa em Brasília, nesta quarta-feira (12), que incluiu reuniões nos Ministro da Educação, Camilo Santana, e com o titular do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Goes.

Na pasta da Educação, o deputado amazonense, que estava acompanhado do senador Omar Aziz (PSD-AM) e do prefeito de Parintins, Bi Garcia, foi em busca do apoio do governo federal para a instalação de uma Faculdade de Medicina no município do Baixo Amazonas.

“Estamos em busca de mais investimentos para o nosso Amazonas e, hoje, iniciamos com visitas ao Ministérios da Educação, onde pleiteamos apoio federal para a instalação de curso universitário em Parintins, uma necessidade que não é só deste município, mas de todo o nosso estado” , afirmou Vianna.

Com o Ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, a pauta tratada foi da agilização das obras de recuperação e contenção da orla de Parintins, que todos os anos sofre com os sucessivos desbarrancamentos na frente da cidade.

Premiação cientistas amazonenses

No Palácio do Planalto, Saullo Vianna participou do lançamento do Plano de Investimentos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tevcologia (FNDCT) e a reativação do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia.

Na ocasião, presidente Luís Inácio Lula da Silva entregou as Medalhas Méritos aos cientistas amazonenses, a médica sanitarista Adele Benzaken e o infectologista Marcus Lacerda. Ambos haviam tido a homenagem revogada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e, desta vez, foram agraciados pelos relevantes serviços prestados à saúde pública do Amazonas e do país.

