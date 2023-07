Mais de 7 mil alunos participam da abertura da 44ª edição dos Jogos Escolares do Amazonas

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), abriu, oficialmente, nesta quarta-feira (12/07), a 44ª edição dos Jogos Escolares do Amazonas (JEAs). A solenidade, que aconteceu na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, zona Centro-Oeste, marcou a abertura da principal competição esportiva entre escolas públicas e particulares do estado. No total, entre os dias 12 e 23 de julho, mais de 7,6 mil atletas vão disputar as melhores colocações em 20 modalidades esportivas.

Marcada pela presença de representantes de 35 municípios do Amazonas, a cerimônia de abertura contou com o desfile das delegações, além do acendimento da Pira Olímpica, ato simbólico que remete à Grécia Antiga, onde as Olimpíadas tiveram sua origem; e o Juramento do Atleta, proferido por todos os estudantes atletas presentes.

Participam do JEAs, escolas federais, estaduais, municipais e privadas. A diversidade neste sentido, segundo o secretário executivo adjunto de Desporto Escolar, da Secretaria de Estado de Educação, Fabinho Albuquerque, é o que molda o caráter de importância desta competição, que é a maior entre estudantes do Estado.

“Além de ser uma tradição, os JEAs são esperança para esses estudantes, que vêm de todos os cantos do Amazonas em busca de competir e ter novas experiências. Aqui, eles entram em contato com muitas realidades diferentes e aprendem muito em todo processo”, ressaltou.

Entre as 37 delegações de atletas nesta edição dos Jogos Escolares, estão presentes estudantes de 36 municípios do Estado: Alvarães, Autazes, Barcelos, Barreirinha, Benjamin Constant, Beruri, Boa Vista do Ramos, Borba, Caapiranga, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Lábrea, Manacapuru, Manaus, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Novo Aripuanã, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, São Sebastião do Uatumã, Silves, Tefé, Uarini, Urucará, Urucurituba.

“A participação dos nossos alunos nessa competição é fundamental, porque o esporte trabalha muitas questões nos estudantes, como o intelecto e a autonomia, por exemplo. É um grande construtor de cidadãos e tem o total apoio da Secretaria de Educação”, destacou a secretária executiva adjunta Pedagógica, da Secretaria de Educação, Arlete Mendonça.

A diretora-presidente do Cetam, Hellen Matute, falou da parceria do Centro com a Secretaria de Educação com o auxílio na parte logística, como de alimentação, transporte, passagens, hospedagens dos participantes do evento, bem como da importância do JEAs para os estudantes de todo Estado.

“Hoje, depois de 34 anos atuando na Secretaria (de Educação) e agora no Cetam, eu percebo os jogos como um grande congresso educacional. Essa interação entre os alunos é uma grande festa do esporte e da educação. A gente vê lágrimas e sorrisos, tudo aquilo que a vida nos ensina”, afirmou.

Competições

Após a solenidade de abertura, as competições se iniciam amanhã (13/07), com a primeira disputa acontecendo nos esportes coletivos, além do Xadrez, Tênis de Mesa, Atletismo e Badminton.

Até o dia 23 de julho, os mais de 20 espaços de competição vão receber todos os dias os competidores do JEAs. Uma das estudantes atletas é Valéria Araújo, 17, do município de Barcelos (distante 399 quilômetros de Manaus) e atual campeã de Handebol do JEAs 2022.

Também em 2022, Valéria, representando o Amazonas, conquistou o Brazil Master Cup de Handebol, competição que aconteceu em Aracaju (SE).

“O último JEAs que participei e venci me abriu muitas portas. Me possibilitou conhecer a cidade de Aracaju e disputar com atletas de todo o Brasil. Por isso, tenho muita gratidão pelo esporte e pelo JEAs. Espero repetir os resultados positivos, pois eu e minha equipe treinamos muito este ano”, compartilhou Valéria, que está disputando seu último JEAs, já que a aluna é finalista na Escola Estadual (EE) Angelina Palheta Mendes.

Disputas nacionais

Além do âmbito estadual, o JEAs também é classificatório para competições nacionais, como os Jogos da Juventude, disputa organizada pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e também para os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs).

De acordo com o secretário Jorge Elias, titular da pasta na Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), os alunos que se classificarem para o JEBs e trouxerem medalhas para o Amazonas, serão integrados no Bolsa-Atleta para o ano de 2024.

O Bolsa-Atleta é uma iniciativa do Governo do Estado, destinada ao patrocínio de atletas e paratletas amazonenses de alto rendimento, além dos participantes do projeto “Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024”. Os valores das bolsas variam entre R$ 400 a R$ 3 mil por mês.

*Com informações da assessoria

