Turnê de Jorge e Mateus inicia venda de ingressos em Manaus

Em Manaus, a turnê ‘Único’ da dupla Jorge e Mateus, chega dia 23 de setembro, na Arena da Amazônia. Mas, os ingressos já começam a ser vendidos a partir desta quinta-feira (13) em pontos físicos e pela internet.

Quem quiser aproveitar os valores do primeiro lote pode se dirigir às centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Manauara e Millenium, a partir do meio-dia (12h). Pela internet, no mesmo horário, a venda será liberada pelo site Q2 ingressos (https://quero2ingressos.com.br/).

Os ingressos têm valores que variam de R$ 70 a R$ 710, a depender do setor e serviços oferecidos, podendo ser parcelado nos cartões de crédito em até três vezes sem juros.

Atrações

Além da dupla que protagoniza a turnê ‘Único’, o palco da Arena da Amazônia recebe outros grandes nomes no dia 23 de setembro.

Maiara e Maraisa são um dos principais destaques do atual cenário da música sertaneja. Na internet não poderia ser diferente, elas já alcançaram marcas expressivas como superar 3 bilhões de visualizações e quase 5 milhões de inscritos no canal oficial do youtube. Além disso, a dupla foi um dos nomes mais procurados do ano de 2016 na internet, segundo o Google.

Luan Santana chegou ao estrelato com a canção “Meteoro”, em 2009. Mais recentemente, em 2021, Luan resolveu dar mais um passo na carreira musical ao assinar com a gravadora multinacional Sony.

O movimento do cantor resume-se a ter uma carreira internacional. Luan em 10 anos de contrato com a Som Livre, gravadora da Globo, foi indicado 4 vezes ao Grammy Latino, além de ter acumulados 5,5 bilhões de streams combinados (ou seja, reunindo seu canal no YouTube e plataformas como Spotify e Deezer, por exemplo).

KVSH é produtor musical e DJ. Ganhou projeção musical com a música “Potter” com samples do filme Harry Potter, alcançando #1 lugar de músicas mais virais no Spotify em 2016. Hoje, acumula no Spotify mais de 400 milhões de execuções e mais de 60 milhões no Youtube.

