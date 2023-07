Festival de Férias 2023 divulga programação da próxima semana

Manaus (AM) – O Festival de Férias 2023 anunciou as atividades para os dias 19 e 22 de julho. Além das atividades abertas ao público, o evento realizará um passeio pelo Centro Histórico de Manaus, para o qual serão disponibilizadas 65 vagas mediante inscrição pelo Portal da Cultura .

O evento infantil é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com o objetivo de trazer uma programação diversificada e educativa para que as crianças aproveitem durante o período do recesso escolar. O link para inscrição em oficinas será divulgado na próxima semana no Portal da Cultura

No dia 19 de julho, o passeio pelos espaços históricos e educativos da cidade de Manaus acontecerá das 13h30 às 17h. O ônibus partirá da avenida Eduardo Ribeiro e passará por lugares como o Teatro Amazonas, o Bosque da Ciência (INPA), e o prédio da Águas de Manaus. Serão oferecidas 65 vagas para crianças e responsáveis e as inscrições poderão ser feitas de forma online no dia 17 de julho.

Já no sábado, dia 22 de julho, a programação acontecerá na Galeria do Largo, localizada no Largo São Sebastião. O dia de programação contará com bate-papo com quadrinistas, visita à exposição da Galeria e atividades recreativas no Largo. O horário é das 15h às 18h e a entrada é aberta ao público, sem necessidade de realizar inscrição.

Ricardo Lopes, Gerente da Central de Arte e Educação e responsável pela organização do evento, comentou sobre o impacto dessa iniciativa para as famílias que participam do evento.

“O Festival de Férias leva o público a conhecer e ter contato com os nossos prédios históricos, nossos artistas e a arte local, o que é muito importante. Além disso, há a questão do ‘aprender pelo brincar’, onde a criança exercita questões muito importantes para o seu desenvolvimento através de brincadeiras e atividades recreativas”, afirmou Ricardo.

