Sine Amazonas divulga 118 vagas de emprego para esta segunda-feira

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas, por meio do Sistema Nacional de Empregos do Amazonas (Sine/AM), administrado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga a oferta de 118 vagas de emprego para esta segunda-feira (17/07).

Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site (http://empregabrasil.mte.gov.br) para fazer a solicitação de cadastro, ou comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Portal do Trabalhador

O candidato também poderá concorrer às vagas acessando o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), no qual irá anexar o currículo na vaga pretendida. Caso esteja dentro do perfil, a equipe de captação entrará em contato.

01 VAGA: COZINHEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ESTAGIÁRIO EM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Escolaridade: Ensino Técnico cursando Segurança do Trabalho;

Sem experiência na área.

OBS: Ter habilidade no Pacote Office e estar cursando no período noturno, documentação completa e currículo atualizado.

06 VAGAS: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO COMERCIAL

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência na área comercial, desenvolvimento de proposta comercial, Pacote Office, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: DUTEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência na confecção de dutos e coifas em inox, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE DE IMPORTAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos na área de informática é um diferencial, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: VENDEDOR DE LOJA DE VAREJO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos na área de vendas e atendimento ao cliente será um diferencial, ter experiência em vendas de equipamentos no segmento de pesca, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: MOVIMENTADOR DE CARGA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: ter curso de NR – 11 atualizado, ter experiência na movimentação de materiais e cargas em geral, experiência em atividades operacionais em geral, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em construção civil, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ELETRICISTA AUTOMOTIVO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em elétrica automotiva e refrigeração veicular, ter disponibilidade para trabalho em regime de escala, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento no sistema SAP, curso de Informática Básica, ter experiência na área Logística, disponibilidade total de horário, documentação completa e currículo atualizado.

30 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter habilidades com captação e abordagem de clientes, possuir CNH categoria “B”, ter experiência na área de vendas será um diferencial, documentação completa e currículo atualizado.

35 VAGAS: COBRADOR APRENDIZ

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Primeiro Emprego.

OBS: Possuir certificado de reservista, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência com rolo compactador, obras de pavimentação, ter CNH categoria “D”, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SUSHIMAN

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso na área de manipulação de alimentos será um diferencial, documentação completa e currículo atualizado.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

01 VAGA: AUXILIAR DE RH (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em rotinas administrativas e de RH em geral, domínio em Informática, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

04 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter curso de TBO e NR – 11 atualizados, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

02 VAGAS: ATENDENTE DE LANCHONETE (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência na produção de lanches diversos, vivência como chapeiro e como atendente de lanchonete, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

03 VAGAS: AUXILIAR OPERACIONAL (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade para trabalhar em regime de escala em Presidente Figueiredo, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Ensino Superior Cursando Administração em Recursos Humanos;

Com experiência na função.

OBS: Ter experiência na área administrativa em geral, curso de informática intermediária, ter CNH categoria “B”, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: PROMOTOR DE VENDAS (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Sem experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

04 VAGAS: AUXILIAR DE DEPÓSITO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Sem experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em Informática básica, habilidades em separação de produtos e armazenagem, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

03 VAGAS: PROMOTOR DE MERCHANDISING (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na área.

OBS: Ter atuado com roteiro de lojas, desejável experiência com aplicativo para coleta de informações no PDV, desejáveis experiências com bebidas, possuir moto própria, ter CNH categoria “A”, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

Leia mais:

Prefeitura lança editais de Gastronomia para o ‘#SouManaus Passo a Paço 2023’

PF ordena que Anderson Torres devolva salários recebidos na prisão

Primeira noite competitiva da categoria Ouro exibe diversidade do folclore amazonense