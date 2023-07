Corpo de homem com sinais de tortura é encontrado em terreno baldio de Manaus

O corpo de um homem não identificado foi encontrado, na manhã desta sexta-feira (21), em um terreno baldio, localizado próximo a um shopping no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

De acordo com as informações preliminares repassadas pela polícia, o corpo foi notado por um motorista de ônibus, que acionou uma viatura. De bruços, as mãos e os pés da vítima estavam amarrados com um fio.

A equipe de perícia esteve no local e identificou que os dois braços do homem estavam fraturados. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

