Corpo esquartejado é encontrado em calçada no bairro Flores, em Manaus

Um corpo de um homem, não identificado, foi encontrado esquartejado na manhã desta quinta-feira (20), em uma calçada na rua Visconde de Itanhaém, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com informações preliminares repassadas pela polícia, parte do corpo do homem vestia aproximadamente quatro bermudas, e a cabeça da vítima, até o momento, não foi encontrada.

O corpo apresenta sinais de esquartejamento na parte dos braços e nas pernas. Alguns dedos também foram arrancados.

A equipe de perícia identificou múltiplas perfurações na região da barriga. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para atender a ocorrência.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

