Cetam oferece 8,3 mil vagas de cursos gratuitos em Manaus; saiba como se inscrever

As inscrições estarão abertas das 8h do dia 25 de julho

Manaus- O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) oferece 8.300 vagas em cursos de qualificação profissional na modalidade de ensino presencial para Manaus. As inscrições estarão abertas das 8h do dia 25 de julho (terça-feira) até as 23h59 do dia 26 de julho (quarta-feira).

Os interessados devem acessar o portal do Cetam para consultar o edital completo e observar todas as orientações e disposições no documento.

Recomenda-se o cadastro antecipado no portal do Candidato para aqueles que ainda não têm cadastro.

Para efetuar a inscrição nos cursos de qualificação profissional, os candidatos devem acessar o site, realizar a busca pela vaga no curso desejado e efetuar a inscrição.

Essa iniciativa visa ampliar as oportunidades de formação profissional e contribuir para o desenvolvimento do Amazonas, capacitando os alunos com habilidades e conhecimentos necessários para o mercado de trabalho.

O objetivo é proporcionar a capacitação, qualificação, formação e aperfeiçoamento profissional de curta duração.

