Jimmy Ogro é presença confirmada no festival Chef Urbano

Chef de cozinha tem um quadro de culinária no programa da Rede Globo

O chef de cozinha Jimmy Ogro é presença confirmada na edição do Chef Urbano deste ano. O evento gastromusical acontece nos dias 21, 22 e 23 de julho, no Sambódromo, com entrada gratuita.

No programa Mais Você, da rede Globo, Jimmy Ogro fala para mais de 7 milhões de pessoas. Em seu quadro, viaja pelo Brasil à caça de receitas e ingredientes típicos para desconstruir e experimentar de maneira nova, usando equipamento reduzido, provando que é possível preparar qualquer prato em qualquer lugar.

“Estou empolgadaço com a minha ida ao Chef Urbano. Serão três dias incríveis e uma experiência gastronômica inesquecível” garante o chef.

Outro chef renomado que se junta a Ogro no Chef Urbano deste ano é o vice-campeão de uma das edições do Masterchef e que participa do evento em Manaus pela terceira vez, Raul Lemos.

Este ano, atrações locais e nacionais vão animar o público do evento durante as três noites: Official 80, George Japa, Wanderley Andrade, Uendel Pinheiro e Banda Fulgass, que fará tributos às bandas Raimundos, O Rappa e Charlie Brown Jr.

Em 2022, mais de 72 mil pessoas passaram pelo Chef Urbano, injetando cerca de R$ 1,5 milhão na economia amazonense. Um verdadeiro sucesso.

Para este ano, o maior festival gastromusical da região Norte, promete ser melhor e ultrapassar os números registrados em 2022.

O festival vai contar uma mega estrutura que, além de apresentar novos sabores ao público manauara em mais de 30 estações, contará com espaço pet friendly e kids.

Nas estações, o público que prestigiar o evento vai poder conhecer os principais cardápios oferecidos por chefs, restaurantes, food trucks e food bikes de empreendedores amazonenses.

“Um dos principais objetivos com esse evento é oportunizar aos novos e pequenos empreendedores essa vitrine que é o Chef Urbano, apresentando ao público produtos de qualidade com valores bem acessíveis”, destacou Talles Luna, organizador do festival.

A organização destacou que uma das novidades da edição deste ano está voltada ao pet friendly. Um espaço Pedigree será montado no Sambódromo, onde haverá atividades de entretenimento para os pets e distribuição de brindes.

O público pode ficar por dentro do evento acompanhado o Instagram @chefurbano e tirar dúvidas por meio do telefone (92) 99118-5790.

*Com informações da assessoria

