Shopping de Manaus recebe Mostra de Arte e atividades artísticas abertas ao público

Manaus (AM) – O Shopping Ponta Negra recebe a partir deste sábado (22) até o dia 30 desse mês, das 10h às 22h, no piso L2, a Mostra de Arte em parceria com o Centro de Ensino Help Me Educação. O evento faz parte da Semana de Arte da escola e contará também com uma série de atividades artísticas voltadas para os visitantes.

A Mostra de Arte conta com trabalhos produzidos pelos alunos que vão desde desenhos criativos até pinturas em diversas técnicas. Dentro da programação, também haverá oficinas de desenho e pintura para o público de todas as idades. As oficinas acontecerão no período de 26 a 29 desse mês, a partir das 16h, com inscrições no próprio local e são indicadas para crianças de 5 a 11 e de juvenil de 12 a 20 anos.

O objetivo da mostra, que é aberta ao público, é incentivar o acesso à cultura e promover a apreciação artística, tornando a arte mais próxima de todos.

“É um evento especial porque mostra o talento das crianças para as artes e também promove a interação com o público, com oficinas gratuitas. É uma maneira de o Shopping Ponta Negra também incentivar o desenvolvimento artístico das crianças”, afirma a gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado.

