Mais de 10 danças folclóricas serão levadas ao Centro Cultural Povos da Amazônia neste sábado e domingo (22 e 23/07)

Manaus (AM) – O Festival Folclórico do Amazonas Categoria Ouro, que iniciou no dia 14 de julho, vem trazendo visibilidade para o folclore da região. Com apresentações de cirandas, quadrilhas, e diversas outras danças regionais, a 65ª edição do evento recebe milhares de pessoas, todos os dias, no Centro Cultural Povos da Amazônia, avenida Silves, Distrito Industrial (antiga Bola da Suframa). A entrada é gratuita.

O festival é uma parceria da Secretaria de Cultura e Economia Criativa com a Prefeitura de Manaus, com o objetivo de fomentar a cultura por meio das tradições e do folclore do Amazonas, trazendo visibilidade e difusão para a cultura da região.

Neste fim de semana, a programação conta com a Dança Internacional, Ciranda, Dança Nacional e a Quadrilha Alternativa, modalidades inéditas até o momento nesta edição do festival.

“O Festival Folclórico do Amazonas Categoria Ouro possui um imenso significado por reunir os principais elementos do folclore da nossa região. É muito importante promover o contato do público com esses elementos da cultura popular, passados por várias gerações e que até hoje movimentam as comunidades de Manaus. Além disso, o festival gera emprego e renda ao setor cultural e no comércio”, avaliou o Secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz.

O festival

A expectativa do evento é atrair mais de 100 mil pessoas para assistir aos espetáculos folclóricos. As danças dos grupos folclóricos acontecem todos os dias, no Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA), até o dia 26 de julho. Já nos dias 28 e 29, as apresentações dos bois bumbás de Manaus, Master B e A, serão no Sambódromo.

A abertura do evento aconteceu no dia 14 de julho e contou com as apresentações dos grupos vencedores da edição de 2022, além do show da atração nacional, Banda Fulô de Mandacaru. As mostras competitivas iniciaram no dia 15 de julho, na arena do CCPA, com uma série de espetáculos dos grupos folclóricos, em diversas modalidades de dança, entre elas, Quadrilha Tradicional e de Duelo, Garrote, Cacetinho, Tribo e Dança Nordestina.

Programação

No sábado e no domingo (22 e 23 de julho), a festividade inicia mais cedo, às 19h30, e contempla seis apresentações de grupos em cada dia. A previsão do horário de término de toda a programação é às 23h55.

Sábado (22/07)

19:30 20:10 CIRANDA – MARAVILHA

20:15 20:55 TRIBO – DOS KAYAPÓS

21:00 21:40 DANÇA INTERNACIONAL – AL-KARAK

21:45 22:25 CIRANDA – SENSAÇÃO DA RAIZ

22:30 23:10 DANÇA NACIONAL – CAFÉ DO AJURICABA

23:15 23:55 CIRANDA – INDEPENDENTE DO COROADO

Domingo (23/07)

19:30 20:10 CIRANDA – TRADIÇÃO DO JAPIIM

20:15 20:55 QUADRILHA – ALTERNATIVA GUARDIÕES DAS ESTRELAS 21:00 21:40 DANÇA INTERNACIONAL – CAXEMIRA

21:45 22:25 CIRANDA – FORÇA JOVEM

22:30 23:10 DANÇA NACIONAL – RANCHO MANAUARA

23:15 23:55 CIRANDA – DA VISCONDE

