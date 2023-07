Izani lança single ‘Reage’ nas plataformas digitais e clipe no YT

Manaus (AM) – Em meio às reviravoltas da vida, a cantora gospel Izani Freitas encontrou uma maneira de transformar sua dor em esperança e força. Com o lançamento de sua nova música, intitulada ‘Reage’, a artista traz uma mensagem irreverente e poderosa que promete tocar corações e motivar pessoas a enfrentarem os desafios de frente.

Após enfrentar a perda de seu amado esposo, Izani buscava uma forma de reagir perante as circunstâncias adversas. Foi então que o destino sorriu para ela, apresentando a oportunidade de conhecer “Reage”.

A força e a transformação que “Reage” proporciona já tem conquistado o público por onde Izani passa. Com o lançamento do single e do clipe, Izani almeja alcançar ainda mais vidas, levando sua mensagem de esperança e encorajamento.

“Esteja pronto para embarcar nessa jornada de superação e descoberta”, afirma a cantora. disponível em todas as plataformas digitais pelo GP Music.

Mais sobre Izani Freitas

Izani Freitas é cantora, compositora, radialista e produtora de eventos, amazonense, natural de Manaus, com 23 anos de carreira no segmento gospel, vem atuando também em outras capitais do Brasil. Em 2018 participou da Expo Cristã 2018 no Anhembi, em São Paulo. Em Manaus é super atuante nas igrejas onde também exerce o cargo eclesiástico como apóstola e preletora e sempre usa a música para alcançar vidas. Possui 4 cds gravados, 1 DVD e atualmente 4 singles nas plataformas digitais. Vale ressaltar que 95% das músicas são de sua autoria.

*Com informações da assessoria

