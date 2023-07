Produtos congelados impulsionam as vendas, nas áreas de confeitaria e salgados no Amazonas

Manaus (AM) – Os empreendedores que atuam na área de confeitaria e salgados vêm obtendo bons resultados em vendas com produtos congelados, conseguindo uma margem de lucro a partir de 50%. O empresário conta com a praticidade de comprar o item pronto, apenas para ser assado ou frito e revendido.

O diretor da Natan Congelados, Arian Ribeiro, ressalta que os alimentos congelados oferecem uma série de vantagens ao empresário do ramo, entre elas, a margem de lucro bastante atrativa, constatada em pesquisa realizada com os clientes.

“Claro, que isso depende do tamanho do negócio, do tipo de público, da localização do empreendimento, das datas sazonais, entre outras questões. O fato é que o segmento apresenta boas oportunidades, em todas as situações”, destacou.

Segundo Arian Ribeiro, um dos diferenciais do congelado é a economia de tempo. “O empreendedor, principalmente iniciante, não tem estrutura e recursos para manter uma produção de salgados e bolos, por exemplo. Ele precisa se preocupar com outras questões do gerenciamento do negócio. Por isso, o congelado é um facilitador”, frisou.

O produto congelado também é uma alternativa para quem deseja empreender no segmento de alimentação, mas não tem experiência com produção. São variados os tipos de negócios em que é possível atuar – desde uma loja física até venda de kit festa on-line. Os produtos são práticos, basta seguir as instruções de preparo da embalagem. Além disso, reforça Arian Ribeiro, no caso da Natan há uma preocupação extra com a qualidade e com o frescor dos produtos.

De acordo com Arian Ribeiro, a Natan tem a preocupação de acompanhar o empreendedor.

“Nossos clientes recebem todo o suporte técnico para aprender a manusear e preparar os salgados e bolos da melhor forma e, com isso, entregar ao consumidor final um alimento com boa apresentação e muito sabor. Aquela ideia de que produto congelado perde o sabor e a textura não existe mais. A indústria evoluiu bastante nos últimos anos e os alimentos são excelentes”, acrescentou.

A empreendedora Jucilene Levi, que tem uma salgaderia chamada Choco Juice, em uma faculdade na Zona Centro-Sul, é um exemplo de quem não tinha experiência no segmento de alimentação e apostou nos itens congelados. Ela conta que trabalhava em um cartório e quando o local fechou ficou desempregada. Logo em seguida, surgiu a oportunidade de ter um quiosque na faculdade, mas não tinha experiência na área.

“Eu já conhecia os produtos da Natan, entrei em contato e a equipe me ajudou muito no início. Ensinaram como manusear, assar e armazenar e sempre quando começo a trabalhar com itens novos, passo novamente por treinamento”, relatou.

Atualmente, Jucilene trabalha com 15 tipos de salgados diferentes, todos da Natan, além dos bolos. O negócio também cresceu. Ela é proprietária, junto com uma sócia, de um segundo quiosque em outro campus da faculdade. O feedback dos clientes, segundo ela, é excelente.

“Ter um negócio de sucesso envolve um conjunto de questões, como a qualidade do produto, a apresentação na vitrine e o bom atendimento. O fato de poder contar com salgados de boa qualidade já me ajuda consideravelmente”, declarou.

Jucilene consegue ter um retorno de até 80% em cima de determinados itens. “Claro que isso não acontece de uma hora para outra. No início, essa margem era menor, porque precisava investir no crescimento do quiosque, mas hoje o retorno é muito bom”, informou.

Para Jucilene, o congelado oferece vantagens como economia de tempo, evita o desperdício de matéria-prima e garante ao consumidor um salgado sempre fresco e saboroso. “Ter o item congelado me permite trabalhar com fornadas. Sei os horários de maior movimento e preparo tudo duas horas antes. Dessa forma, o cliente sempre come um salgado quentinho e com boa textura.”

Sobre a Natan Congelados

O Grupo Natan Congelados foi fundado em 1979, inicialmente atuando como panificadora. Anos depois, passou a se dedicar à fabricação e distribuição de produtos como pães, salgados e bolos congelados, para estabelecimentos comerciais. O grupo possui quatro lojas em Manaus e uma em Manacapuru, no Amazonas, além de mais uma em Boa Vista, em Roraima, todas voltadas para o varejo.

