Operação Curaretinga IV apreende 11 dragas na região da tríplice fronteira

Iniciada em 14 de julho deste ano, a operação Cureretinga IV apreendeu, até o momento, 11 dragas, além de diversos materiais empregados no garimpo ilegal, motosserras, baterias, espingardas, celulares, balanças de precisão e uma motobomba, na região da tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia.

Realizada por tropas do Comando de Fronteira Solimões (CFSOL/8º BIS), da 16ª Base Logística, do 16º Pelotão de Comunicações de Selva, dos Pelotões Especiais de Fronteira do Exército Brasileiro, e dos agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), a ação já percorreu até mais de 1070 km em área de selva, devido a dificuldade de localização das áreas de garimpo.

As incursões na selva são pontuais, baseadas em dados de inteligência e têm o objetivo de

combater crimes ambientais, como a mineração ilegal de ouro, a caça e a pesca predatórias, e o tráfico de

drogas e de armas. As tropas também atuam na proteção das comunidades indígenas e na fiscalização da

fronteira.

Além disso, as tropas abordaram duas embarcações tipo canoa e encontraram quantidades de ouro,

avaliadas em aproximadamente 66 mil reais. A operação continua em andamento e as tropas estão

empenhadas em combater todos os crimes ambientais na região da tríplice fronteira.

*Com informações da assessoria

