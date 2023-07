Projeto oferece exames gratuitos para moradores de Manacapuru nesta terça-feira (25)

Manacapuru (AM) – O projeto gen-t do Brasil oferecerá diversos exames laboratoriais gratuitos para 100 pessoas, nesta terça-feira (25), das 6h às 11h, em Manacapuru (a 98 quilômetros de Manaus). Entre os serviços ofertados estão hemogramas completo, avaliação do colesterol, exames para diabete, aferição da pressão arterial, mapeamento da frequência cardíaca e análise do Índice de Massa Corporal (IMC) e da circunferência abdominal.

O projeto funcionará na UBS Santo Antônio, localizada na Rua José Afonso, 259-385, no bairro de Terra Preta, em Manacapuru. Para participar, é preciso ser brasileiro(a), ter 18 anos ou mais, apresentar um documento com foto (como RG ou CNH, por exemplo), fazer o agendamento pelo site https://gen-t.science/agendamento/ e a doação de uma amostra de sangue no dia da ação.

Os exames oferecem uma avaliação geral da saúde dos participantes e são tópicos importantes para identificar fatores de risco e detectar doenças. Depois dessa atividade, a equipe da gen-t retornará em Manacapuru anualmente, durante cinco anos, para refazer os exames nos voluntários que participaram do projeto e enviar novos relatórios de saúde.

O projeto gen-t do Brasil está construindo um banco genético para melhorar a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de doenças na população brasileira. A iniciativa já passou por São Paulo e Minas Gerais, e agora está chegando em Manacapuru. As articulações da iniciativa no Amazonas e a organização da coleta piloto em Manacapuru estão sendo coordenadas pela empresa Benevolência Consultoria.

Como funciona

Ao acessar o link de agendamento, o participante seleciona o dia e o horário que deseja realizar a coleta de sangue, e fornece seu nome, e-mail e número de telefone para contato. Depois, é preciso ler o Termo de Consentimento e, se estiver de acordo, assinar as páginas e responder um questionário sobre a sua saúde e os seus hábitos de vida.

Ao chegar ao laboratório no dia agendado, um membro da equipe gen-t realizará um exame clínico no voluntário, com medição da pressão arterial, da frequência cardíaca e da temperatura, além da checagem de peso, altura e tamanho da circunferência abdominal.

Em seguida, uma amostra de sangue será coletada para a realização de exames laboratoriais e a obtenção do DNA. Após a análise, em até quatro dias, o participante receberá por e-mail e SMS o resultado dos exames.

Amostra de sangue

Parte da amostra tem como destino um laboratório parceiro para a realização dos exames laboratoriais, cujos resultados serão entregues para os 100 participantes em poucos dias. A outra parte é direcionada para o laboratório da gen-t, onde passa por um rigoroso processo de conferência e recebe um código de identificação.

Assim, as informações pessoais se tornam anônimas, garantindo a privacidade dos voluntários. Em seguida, o DNA é extraído do resto do sangue e fica pronto para o sequenciamento genético.

“As descobertas do projeto podem se traduzir no desenvolvimento de novos medicamentos mais eficazes, mais específicos e mais inteligentes. E o melhor de tudo: este não é um benefício apenas para o indivíduo, é um benefício para todos”, conta Lygia V. Pereira, CEO da gen-t e professora titular de Genética Humana na Universidade de São Paulo (USP).

Atualmente, 80% do material genético utilizado para pesquisas no mundo vêm de populações brancas e de origem europeia, limitando o potencial de descobertas e a efetividade de algumas terapias para outras populações. O Brasil tem grande potencial para mudar esse cenário, já que nosso povo é formado pela mistura de diversas etnias.

Além de fomentar a ciência genômica do mundo, o projeto pretende melhorar a medicina de precisão para brasileiros, pois será uma mostra genética da nossa população.

