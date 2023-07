Pai quebra vidro de carro para resgatar bebê que ficou preso; veja vídeo

EUA – Um homem esqueceu um bebê acidentalmente dentro de um veículo na cidade de Harlingen, no Texas, na última quinta-feira (19), a chave ficou no carro, fazendo com que o bebê ficasse trancado. O homem que era pai da criança precisou quebrar o para-brisa do veículo para salvá-la do calor que atingia cerca de 38 °C no verão do hemisfério norte.

As imagens mostram o desespero das pessoas ao redor do carro na tentativa de garantir a segurança da criança. A criança não se machucou, socorristas foram chamados para atender a ocorrência.

Pai quebra para-brisa de carro para resgatar bebê que ficou preso no calor de 40°C nos Estados Unidos pic.twitter.com/T0RWTr7zpZ — BHAZ (@portal_bhaz) July 24, 2023

