IEL Amazonas oferece 34 vagas de estágio para estudantes de nível superior e técnico

Os candidatos devem ter cadastro no site do IEL Amazonas e manter todos os dados atualizados

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Amazonas) oferece para esta quinzena 34 vagas de estágio, com atuação em regime presencial, para estudantes de nível superior e técnico, com bolsas que vão de R$ 740,00 a R$ 910,00, mais auxílio transporte e alimentação.

As vagas para nível superior são para os cursos de Administração (16), Pedagogia (cinco), Logística (uma), Direito (uma), Economia (uma), Marketing (duas), Publicidade e Propaganda (uma), Design Gráfico (três). Já para o nível técnico são Tecnologia da Informação (uma), Técnico em Eletrotécnico (uma), Técnico em Edificações (duas).

Para participar do processo, os candidatos devem ter cadastro no site do IEL Amazonas e manter todos os dados pessoais, escolares e de conhecimentos gerais atualizados, incluindo telefone e e-mail. Mais informações pelo site e redes sociais do IEL (Facebook e Instagram) e pelo Whatsapp (92) 98134-0259.

O IEL não recebe currículos por e-mail e nem de forma presencial. A participação será via sistema por meio do cadastro. As vagas ficarão disponíveis até completar o número máximo de candidatos a serem encaminhados de acordo com a demanda da empresa cliente.

*Com informações da assessoria

