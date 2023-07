Campanha do Dia dos Pais: shopping de Manaus sorteia carro modelo Peugeot 208 Style

Manaus (AM) – O Amazonas Shopping iniciou a tradicional campanha do Dia dos Pais, desta vez sorteando um carro Peugeot 208 Style.

A gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, ressalta que os lojistas já estão com tudo pronto, cheios de novidades para os filhos presentearem os homenageados do mês.

“Para deixar a data ainda mais especial, temos o sorteio de um carro que é o sonho de muita gente”, ressaltou.

Para concorrer ao carro, a cada R$ 300 em compras, os clientes têm direito a um cupom para participar do sorteio. O cliente deve baixar o aplicativo “Amazonas Shopping”, na Play Store ou Apple Store, e acessar a aba “Promoções”. Em seguida, basta clicar em participar, na opção Amazonas Shopping, aceitar os termos de uso e escolher enviar notas. Para finalizar, o usuário fotografa as notas fiscais. Dessa forma, já estará concorrendo.

Caso tenha dificuldade, pode ir até o lounge instalado na Praça de Eventos Rio Solimões, próximo da loja C&A e tirar dúvidas com a equipe. A promoção do Dia dos Pais segue até o dia 13 de agosto. O sorteio acontece no dia 18 de agosto, às 16h, e pode ser acompanhado no instagram @amazonasshopping .

*Com informações da assessoria

